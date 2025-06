TriVale Cap: veja aposta de Brusque premiada no sorteio

Neste domingo, 1º, um morador de Brusque foi premiado nos sorteios da TriVale Cap. João Vieira da Conceição Júnior, do bairro Steffen, ganhou o primeiro sorteio, no valor de R$ 10 mil.

Já no segundo sorteio, quem ganhou foi um morador de Itajaí. No terceiro, moradoras de Blumenau e Navegantes foram premiadas; e, no quarto sorteio, uma moradora de Blumenau ganhou.

O resultado detalhado está disponível no perfil do Instagram @trivalecapoficial e na página do Facebook TriVale Cap – Região do Vale, Tijucas e Região.