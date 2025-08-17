Morador de Guabiruba fatura R$ 12 mil na Trivale deste domingo
Brusquenses também foram premiados no mesmo sorteio
Brusquenses também foram premiados no mesmo sorteio
Um morador de Guabiruba ganhou R$ 12 mil na Trivale Cap deste domingo, 17. Além dele, cinco moradores de Brusque foram premiados nos 30 Giros da Sorte e ganharam R$ 1 mil cada.
O prêmio principal, um apartamento de R$ 200 mil e um Onix LT zero quilômetro, totalizando um prêmio de R$ 295 mil, foi sorteado para uma moradora de Blumenau.
EDUARDO LANDEIRA
São Pedro, Guabiruba
CRISTIANO TORRESANI
Santa Terezinha, Brusque
LUANA LAIS DE LIMA LEVINSKE
Limeira Baixa, Brusque
ADEMIR LUIZ FREITAS
Limeira Baixa, Brusque
LAIDES MICHAELSEN
Steffen, Brusque
EDEMIR AGUIAR
Santa Rita, Brusque