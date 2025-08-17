Morador de Guabiruba fatura R$ 12 mil na Trivale deste domingo

Um morador de Guabiruba ganhou R$ 12 mil na Trivale Cap deste domingo, 17. Além dele, cinco moradores de Brusque foram premiados nos 30 Giros da Sorte e ganharam R$ 1 mil cada.

O prêmio principal, um apartamento de R$ 200 mil e um Onix LT zero quilômetro, totalizando um prêmio de R$ 295 mil, foi sorteado para uma moradora de Blumenau.

Confira os premiados

2º sorteio – R$ 12 mil

EDUARDO LANDEIRA

São Pedro, Guabiruba

Giro da Sorte – 30 prêmios de R$ 1 mil cada

CRISTIANO TORRESANI

Santa Terezinha, Brusque

LUANA LAIS DE LIMA LEVINSKE

Limeira Baixa, Brusque

ADEMIR LUIZ FREITAS

Limeira Baixa, Brusque

LAIDES MICHAELSEN

Steffen, Brusque

EDEMIR AGUIAR

Santa Rita, Brusque