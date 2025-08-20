Morador de Guabiruba morre atropelado na BR-101, em Balneário Camboriú

O morador de Guabiruba, Cláudio Gabriel Kistner de Souza, de 25 anos, morreu atropelado por um caminhão na BR-101, em Balneário Camboriú, na madrugada da terça-feira, 19. A identificação da vítima foi confirmada pela apuração do jornal O Município.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h, no quilômetro 130. O veículo era um Mercedes-Benz Axor, com placas de Biguaçu, conduzido por um homem de 39 anos que não se feriu. No momento do acidente, Cláudio não portava documentos.

Ele morava no bairro Aymoré e foi sepultado nesta quarta-feira, 20, no cemitério do Santa Terezinha. Ele deixa familiares e amigos enlutados.

*Colaboração: Vitor Souza

