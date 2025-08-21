Morador de Guabiruba que morreu atropelado em Balneário Camboriú estava indo para a casa da namorada

Thuani Kistner, irmã de Cláudio Gabriel Kistner de Souza, de 25 anos, que morreu atropelado na BR-101, em Balneário Camboriú, conversou com o jornal O Município e deu detalhes sobre o acidente ocorrido na madrugada de terça-feira, 19.

Segundo ela, Cláudio era motorista de caminhão e havia retornado de uma pequena viagem. Morador do bairro Aymoré, em Guabiruba, naquela madrugada ele seguia para a casa da namorada, em Balneário Camboriú.

Thuani conta que ainda não há clareza sobre as circunstâncias da morte. “A única informação que temos é que ele estacionou o caminhão na rodovia e, momentos depois, foi atropelado. Não sabemos o que aconteceu. Se ele tentou atravessar a rua, se estava parado no acostamento e foi atingido, ou se desceu do caminhão e outro veículo acabou acertando ele”, relatou.

O acidente

O atropelamento ocorreu por volta das 3h, no quilômetro 130. A identificação da vítima foi confirmada pela apuração do jornal O Município.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo era um Mercedes-Benz Axor, com placas de Biguaçu, conduzido por um homem de 39 anos que não se feriu. No momento do acidente, Cláudio não portava documentos.

Ele foi sepultado na quarta-feira, 20, no cemitério do Santa Terezinha. O jovem deixa familiares e amigos enlutados.

