Morador de Guabiruba recebe aviso de corte de energia mesmo com as faturas pagas

Uma falha no sistema da Celesc fez com que o morador de Guabiruba Paulo Sérgio Rocha recebesse um aviso de corte de energia, mesmo estando com todas as faturas pagas. Ele relatou o caso ao jornal O Município.

Paulo mora na rua José Rothermel e contou que recebeu, em fevereiro, uma fatura no valor de R$ 1.128, que foi devidamente paga. Em março, a conta veio por cerca de R$ 800 e também foi quitada. Nos dois meses seguintes, ele recebeu faturas com valor zerado.

Em seguida, foi surpreendido com um aviso de corte de energia. Indignado, Paulo foi até a Celesc para entender o que havia ocorrido e foi informado de que a companhia não tinha registrado o pagamento da fatura de fevereiro. Ele apresentou o comprovante e resolveu a situação.

Ainda durante o atendimento, recebeu um boleto referente às faturas que vieram zeradas e fez o pagamento. Como o valor era superior ao que consumiu, ficou com um crédito na companhia.

“Eu pagando a fatura, ainda teria um crédito de R$ 250. Se eu não fosse lá, eles iam cortar a minha energia. É uma coisa totalmente ridícula, isso não existe. Fui lá com o comprovante e disseram que não iriam cortar. Mas é uma situação bem sem noção. Na minha rua, umas quatro pessoas já passaram por isso também”, contou.

Falha no sistema da Celesc

A reportagem entrou em contato com a Celesc para esclarecimentos. Em nota, a companhia informou que todas as faturas de Paulo estão devidamente quitadas.

Disse ainda que a mensagem recebida por ele, indicando uma possível pendência, foi enviada por conta de uma falha pontual no sistema. Por fim, afirmou que a situação está regularizada.

Confira a nota completa:

“A Celesc informa que, após verificação em seu sistema, todas as faturas da unidade consumidora mencionada estão devidamente quitadas.

A companhia esclarece que a mensagem recebida pelo consumidor, indicando possível pendência, pode ter sido enviada de forma equivocada, em razão de uma falha pontual no sistema.

Ressalta-se que, para a Celesc, a situação da unidade está regularizada. A empresa segue à disposição para eventuais esclarecimentos”.

