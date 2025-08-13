Entre as paisagens que circundam o bairro Pomerânia, em Guabiruba, uma história de transformação silenciosa vem sendo moldada com cimento, paciência e alma.

É ali, longe dos holofotes e em sintonia com a natureza, que Roberto Carlos Otto encontrou no artesanato não apenas um ofício, mas uma forma de expressão profunda — uma ponte entre curiosidade e vocação, entre necessidade e paixão.

O início em Guabiruba

Tudo começou em 2021, quando o desejo de aprender algo novo o levou a explorar o universo da cerâmica artesanal.

Curiosamente, o primeiro experimento com o cimento foi simples, quase despretensioso — tratava-se de um vaso de linhas modestas, mas que despertou uma curiosidade imediata.

Nesse contexto, à medida que mergulhava mais profundamente na função, Roberto descobria que cada tentativa carregava uma lição, e cada erro, uma oportunidade de refinar sua técnica.

Assim, o que iniciou como uma simples busca por habilidade transformou-se numa jornada de autoconhecimento e entrega, com os vasos revelando a face mais intensa de sua criatividade

Um talento de Guabiruba

Com o passar do tempo, ele não apenas dominou o ato de moldar o cimento — foi além.

Usando as próprias mãos, deu forma aos moldes de areia e barro, aos gabaritos de madeira e aos contornos que definem a alma de suas peças.

Dessa maneira, suas obras revelam não só forma e função, mas também o cuidado presente em cada etapa da produção.

A precisão milimétrica dos moldes revela, então, o cuidado com que cada etapa é conduzida, transformando o processo em arte.

Seu acervo

Atualmente, em 2025, após quatro anos de trabalho incansável, Roberto reúne um acervo impressionante de vasos — em modelos, cores e tamanhos que revelam a maturidade estética de sua trajetória.

Com efeito, muitas de suas peças nascem sob medida, moldadas com atenção aos gostos individuais de quem as recebe.

Essa capacidade de adaptação, aliada à busca constante por inovação, faz com que suas criações não apenas decorem ambientes — elas contam histórias, despertam emoções e inspiram admiração.

Técnicas manuais

Mais do que criar novas formas, Roberto se dedica a resgatar técnicas manuais que, embora esquecidas pela indústria, carregam consigo uma herança cultural valiosa.

Para ele, preservar essas práticas é manter viva a autenticidade de um tempo em que cada objeto era feito com alma, e não apenas com máquinas.

No silêncio do ateliê, o cimento ganha vida. Cada vaso nasce de um processo que exige paciência, atenção e sensibilidade artística.

E é nesse espaço íntimo, onde tradição e contemporaneidade se encontram, que Roberto encontra equilíbrio emocional e satisfação pessoal.

Por consequência, o artesanato, para ele, é mais do que um ofício — é uma expressão de vida com significado.

Suas obras no Instagram

Interessados em conhecer melhor esse universo encantador encontram no perfil de seu Instagram, https://www.instagram.com/robertocarlosotto/, um espaço onde ele revela imagens, bastidores e novidades de seu trabalho.

Ali, é possível acompanhar não apenas o resultado final, mas também o cuidado envolvido em cada etapa da criação.

A trajetória de Roberto é um lembrete poderoso de que, quando há paixão e respeito pelas tradições, o artesanato se torna eterno.

Cada peça que sai de suas mãos é um fragmento de história — uma celebração da beleza que só a arte manual pode oferecer.

Acompanhe as fotos

No fim desta edição, logo após os anúncios, encontra-se uma galeria que reúne imagens das obras assinadas por Roberto.

A seleção então revela, em detalhes, a delicadeza dos traços, a harmonia das formas e a riqueza de cores que caracterizam sua produção artesanal.

Vale a visita para apreciar de perto o trabalho que une tradição, técnica e sensibilidade em cada peça.

Galeria após o apoio comercial

Guabiruba em fotos

*Créditos das imagens: Roberto Carlos Otto >>

