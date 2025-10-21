Morador de Nova Trento é encontrado morto dentro de quarto de hotel durante viagem ao Peru
Ele tinha 52 anos
O morador de Nova Trento, Ivan Clovis Darli, de 52 anos, foi encontrado morto dentro do quarto de um hotel durante uma viagem a Cusco, no Peru, na segunda-feira, 20.
Segundo o irmão dele, que também participava da viagem, Ivan foi encontrado deitado na cama. “Ele não apareceu para o café e o tour de hoje. O encontramos sem vida em seu quarto, serenamente deitado. Pedimos que orem”, escreveu nas redes sociais. Ainda não há informações sobre o traslado do corpo para o Brasil.
