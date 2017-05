Morador de rua em Brusque era procurado pela justiça de Laguna

Uma abordagem da Polícia Militar no complemento do atendimento de uma ocorrência, na rua Joaquim Zucco, bairro Nova Brasília, por volta das 20h15 desta segunda-feira, 29, resultou na prisão de um homem com mandado de prisão expedido pela justiça de Laguna. Elias Inácio de Medeiros, 26 anos, responde a uma acusação de furto naquela cidade e teve a liberdade provisória revogada no dia 22 deste mês.

Medeiros estava em Brusque na condição de morador de rua e afirmou na delegacia que não sabia o motivo de seu mandado de prisão. Ele foi preso no ano passado juntamente com um comparsa após praticar um furto em Laguna. Teve direito a liberdade provisória, mas quebrou o benefício e agora será encaminhado à Unidade Prisional Avançada (UPA) até ser recambiado ao Sul do Estado.

Esta não foi a primeira prisão de Medeiros. Ele já foi preso em Içara por tráfico de drogas em 2014 e já foi condenado por este crime. Em Brusque, não há informações de que estivesse envolvido em alguma atividade criminosa.