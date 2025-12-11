Morador denuncia terreno abandonado com esgoto a céu aberto no Rio Branco, em Brusque

Um morador da rua Varginha, no bairro Rio Branco, reclama que, nos fundos de sua casa, há um terreno que foi negociado por moradores do bairro. De acordo com ele, foi realizada uma terraplanagem onde havia uma lagoa, mas o local está abandonado há cerca de um ano. Desde então, o espaço se transformou em um esgoto a céu aberto, com água parada, mau cheiro e proliferação de mosquitos.

Segundo o morador, já houve contato com um vereador e informação de que a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Brusque (Fundema) teria notificado os responsáveis, mas até agora nenhuma solução foi tomada. Ele afirma que é necessária uma intervenção para que a situação seja resolvida.

O que diz a Fundema

O jornal O Município entrou em contato com o superintendente da Fundema, Leonardo Floriani Pereira. Ele explica que a situação decorre de um processo de regularização ambiental iniciado ainda em 2023, em razão de demandas históricas dos moradores locais relativas a alagamentos, instabilidade do solo e deficiências estruturais no sistema de drenagem da região.

Em janeiro de 2024, a Fundema autorizou obras de drenagem no bairro Rio Branco, em terreno particular. Em março de 2025, a obra foi embargada por incluir aterro não autorizado, levando à necessidade de regularização. Em abril de 2025, a licença ambiental regularizou toda a intervenção e, em maio, a licença foi atualizada para a nova proprietária e para incluir um muro de contenção.

Denúncias recentes e andamento da obra

“Recentemente, chegou ao meu conhecimento a denúncia relativa ao local. Nesta quinta-feira, 11, uma equipe deve ser encaminhada para verificar o cumprimento ou não do que estava contido na licença de terraplanagem citada acima e, caso haja alguma irregularidade, iremos tomar as providências cabíveis de maneira imediata”, comenta o superintendente.

Como a denúncia aponta possíveis riscos sanitários, como acúmulo de água, presença de vetores e esgoto a céu aberto, o caso será encaminhado à Vigilância Sanitária, que deverá adotar as medidas de fiscalização cabíveis.

“Do mesmo modo, diante da relevância pública do caso e da necessidade de garantir a plena transparência do procedimento, iremos comunicar o Ministério Público acerca dos fatos e do andamento das ações administrativas, para que auxiliem na resolução do problema”, finaliza.

Leia também:

1. Carro capota na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

2. Trecho da Beira Rio de Brusque será totalmente interditado neste domingo; confira rotas alternativas

3. Energia começa a ser restabelecida nos bairros de Brusque

4. Superintendente da Fundema, de Brusque, é exonerado; saiba quem é o substituto

5. O que se sabe sobre o caso do jovem morto após briga iniciada em Brusque



Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

