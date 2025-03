Morador do Limeira que estava desaparecido há quatro dias é encontrado em Blumenau

Vilmar Felisberto dos Santos, de 62 anos, foi encontrado no início da tarde desta terça-feira, 11, em Blumenau. Morador do bairro Limeira, ele estava desaparecido desde sexta-feira, 7, e o último contato com a família havia ocorrido na terça-feira, 4.

A confirmação do reencontro foi divulgada pelos próprios familiares, que relataram que Vilmar ligou para casa, informando sua localização.

O desaparecimento

Segundo familiares, um vizinho afirmou ter dado carona a Vilmar até a rodoviária na sexta-feira, para que ele embarcasse em uma viagem a Blumenau. No entanto, a família desconfiava da versão apresentada e continuou buscando informações sobre seu paradeiro.

