Morador do Santa Rita reclama de rua com alagamentos recorrentes em Brusque

Devido à chuva forte que caiu sobre Brusque neste fim de semana, uma rua do bairro Santa Rita ficou alagada. Um morador relatou que há anos, sempre que chove, a situação se repete.

As imagens mostram a via Antônio Veber alagada por volta das 18h40 do último domingo, 22. De acordo com o morador, a Secretaria de Obras já estaria ciente do caso e teria prometido resolver a situação no mês de março, porém, o prazo não foi cumprido.

A reportagem procurou a Secretaria de Obras sobre o caso e foi informada de que a pasta identificou no local um problema de drenagem. “Teremos que trocar toda a tubulação para melhorar o funcionamento das bocas de lobo”.

Entretanto, a pasta não possui um prazo estabelecido para a realização do trabalho.

