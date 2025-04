Morador sai de casa meia hora antes de residência pegar fogo, em Guabiruba

Uma casa pegou fogo no bairro Holstein, em Guabiruba, na manhã desta sexta-feira, 18. O proprietário do imóvel saiu de casa meia hora antes do fogo atingir a residência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O incêndio consumiu o imóvel por completo. Cerca de 5 mil litros de água foram utilizados durante uma hora de combate às chamas.

O proprietário retornou ao local e o espaço foi sinalizado e isolado.