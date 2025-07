Moradora de Brusque com doença que afeta nervos do corpo promove venda de lanche para custear tratamento; saiba quando

A moradora de Brusque Kamilly Martins irá promover uma venda de lanche beneficente para ajudar nas despesas do tratamento contra a Neuromielite Óptica, doença autoimune rara que afeta os nervos dos olhos e da medula. A ação acontecerá no sábado, 19, no bairro São Pedro, das 16h às 20h.

As vendas serão feitas apenas de forma antecipada, e a retirada ocorrerá na rua Axel Krieger, número 355. O valor do x-salada é de R$ 25, com um refrigerante de 200 ml incluso. Para encomendar um lanche, basta entrar em contato pelo telefone (47) 9 8925-1583.

Kamilly foi diagnosticada com a doença no dia 1º de maio, quando precisou ser internada no Hospital Santa Isabel. Após algumas crises, perdeu 100% da visão do olho direito e o movimento da perna direita. Ela também sofreu paralisia em três dedos da mão direita e perdeu a audição do ouvido direito.

Kamilly precisa realizar exames e comprar medicamentos que não são fornecidos pelo SUS. Somente com os remédios que usa atualmente, o gasto mensal chega a R$ 500.

Ela também toma corticoides diariamente enquanto aguarda a conclusão dos exames, que devem orientar a mudança do tratamento. Segundo ela, os exames necessários custam cerca de R$ 2,2 mil. “No momento não estou trabalhando, e o INSS negou minha perícia”, conta.

Para fazer doações para Kamilly, basta enviar valores pelo Pix (CPF) 45956993871.

