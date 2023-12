Moradora de Brusque cria rifa solidária para custear reparos de moto após acidente; saiba como ajudar

Uma moradora de Brusque está realizando uma rifa solidária para custear os danos materiais de sua moto após um acidente de trânsito no início de dezembro. Patrícia Machado tem 41 anos e mora na localidade do Ribeirão Tavares, no bairro Limeira. O sorteio da rifa, que oferece cursos profissionalizantes de estética, acontece no dia 30 de dezembro.

Patrícia trabalha como agente comunitária e também como manicure. Ela menciona que não ficou ferida no acidente, entretanto, os danos ficaram na sua moto. O veículo é o único meio de transporte que possui para ir trabalhar.

Após ir até um mecânico, surpreendeu-se com o valor da manutenção: R$ 7.301,75. Assim, amigas de Patrícia decidiram ajudá-la criando uma rifa solidária.

Criação da rifa

Ela recebeu o apoio de amigas e conhecidas e juntou parcerias para participarem da ação. A rifa conta com 200 números, sendo que foram vendidos até o momento 95. Cada número custa R$ 30.

Serão sorteados quatro cursos profissionalizantes e também um sugador de unhas. Os cursos são: Alongamento de Fibra de Vidro, Cutilagem Russa, curso de Extensão de Cílios e curso de Designer de Sobrancelha.

Além de doações por meio da rifa, um Pix foi disponibilizado para doações, a chave é: 03600923900, em nome de Patrícia Machado.

Caso queira adquirir uma rifa, ajudar Patrícia ou obter mais informações, é possível entrar em contato com ela através do número de telefone (47) 9 8860-4171.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: