Moradora de Guabiruba cria vaquinha para custear cirurgia na bexiga após complicações médicas

A moradora de Guabiruba Janaina Lemos Martins, de 35 anos, criou uma vaquinha para arrecadar recursos e custear uma cirurgia de correção de fístula na bexiga. O procedimento, orçado em aproximadamente R$ 25 mil, é necessário após complicações decorrentes de uma histerectomia total — cirurgia para retirada completa do útero — realizada em janeiro.

Segundo Janaina, durante a cirurgia inicial houve um perfuramento na bexiga, identificado apenas três dias após o procedimento. Em fevereiro, ela foi oficialmente informada sobre o problema. Desde então, passou por uma tentativa de correção, mas sem sucesso. Ela conta que moveu um processo judicial contra os responsáveis pelo procedimento.

“Estou aguardando pelo SUS desde maio para refazer a correção, mas a cada dia a situação piora e pode causar danos irreversíveis à minha bexiga”, relata.

A moradora explica que chegou a considerar plataformas de arrecadação on-line, mas, devido às taxas cobradas, optou por receber doações diretamente em conta poupança e via Pix. Para facilitar, separou duas chaves: uma voltada para os custos do dia a dia e outra exclusivamente para a cirurgia.

Além dos desafios médicos, Janaina enfrenta dificuldades financeiras, já que recebeu alta do INSS apenas 12 dias após a primeira cirurgia e permanece sem renda fixa enquanto aguarda a nova operação.

Quem quiser ajudar pode contribuir por Pix. As chaves são: 47988607222 (despesas diárias) e janahlemos11@gmail.com (cirurgia). Janaina atualiza a situação por meio do Instagram (@janahlemos11).

