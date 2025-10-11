Moradora de Brusque é premiada na promoção “Comércio Local é Legal” da Fecomércio
Entrega foi realizada na última quinta-feira, 9
Entrega foi realizada na última quinta-feira, 9
Uma moradora de Brusque foi premiada na promoção do Festival de Prêmios da campanha “Comércio Local é Legal”. Ela recebeu uma televisão Samsung de 50 polegadas. A entrega foi feita na última quinta-feira, 9, pelo Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas), na Ótica Brusquense, no bairro Santa Terezinha.
A moradora premiada foi Leni Araújo, que comprou na Ótica Brusquense. Cliente da loja há tempos, ela relatou que, ao comprar um novo óculos, recebeu das colaboradoras todas as orientações para cadastrar o cupom no site da campanha. Com a ajuda da filha, concluiu o cadastro e acabou sendo uma das sorteadas.
“Eu fiquei muito feliz, realmente não esperava. Estava precisando de uma televisão nova e agradeço muito por ter sido sorteada”, contou emocionada.
A entrega contou com a presença do presidente do Sindilojas Brusque e vice-presidente do varejo catarinense pela Fecomércio SC, Marcelo Gevaerd, do gerente do Sesc Brusque, Gustavo Caetano, da diretora do Senac Brusque, Mara Vieira Nass, do diretor do Sindilojas, Fernando Walendowsky, da secretária executiva, Débora Uller e da proprietária da Ótica Brusquense, Jerusa Pereira Woicikoski, além da equipe da loja.
Marcelo Gevaerd destacou a importância da campanha e agradeceu a participação das empresas e consumidores.
“Quero agradecer a todas as lojas que participaram e a todas as pessoas que cadastraram seu número da sorte. Foram prêmios sorteados em todo o estado de Santa Catarina e uma das televisões veio para Brusque. A ganhadora fez a compra aqui na Ótica Brusquense e hoje foi muito especial poder estar com a Jerusa, proprietária, e entregar o prêmio à Leni. Isso mostra, na prática, o quanto vale a pena comprar no comércio local. Comércio local é legal, sim, e reforçamos o convite para que mais empresas participem no próximo ano”, afirmou.
Para a proprietária da Ótica Brusquense, participar da campanha e ver uma cliente da loja premiada foi uma alegria.
“A campanha Comércio Local é Legal é muito válida, porque foi uma promoção atrativa para os nossos clientes e também uma forma de fortalecer o comércio local. Nossa loja está há mais de 15 anos aqui no bairro Santa Terezinha, e só temos a agradecer a confiança dos clientes no nosso trabalho. Foi muito gratificante ver uma cliente contemplada”, ressaltou.
Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque: