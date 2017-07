Moradora de Brusque morre em acidente na BR-470, em Apiúna

Uma moradora de Brusque, que ainda não teve o nome divulgado, morreu por volta das 14h30 desta sexta-feira, 21, em grave acidente na BR-470, em Apiúna.

A colisão envolveu dois caminhões – um baú e outro de transporte de combustíveis – e o Meriva com placas de Brusque. Outros dois ocupantes do carro sofreram lesões graves, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.

Os motoristas dos caminhões saíram ilesos.

Mais informações nas próximas horas