Moradora de Brusque processada por se recusar a vacinar filho contra Covid-19 apresenta defesa

A moradora de Brusque, Bruna Feliciano, apresentou na quarta-feira, 24, sua defesa à Justiça, após ser processada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), por se recusar a vacinar o filho de três anos contra a Covid-19. A acusação teve origem no fato de que ela impediu a imunização do menino na Unidade Básica de Saúde do Limeira.

O processo teve início no dia 29 de março, quando a moradora recebeu uma intimação para apresentar sua defesa no caso. Em entrevista à reportagem do jornal O Município, ela já havia afirmado que contestaria a acusação do MP-SC.

Após ser intimada, ela gravou um vídeo relatando a situação. “Quem vai se responsabilizar pela vida dele?”, questionou Bruna. “Estou sendo pressionada a vacinar meu filho com a vacina da Covid. Faz um ano que estou sendo perseguida”, afirmou na ocasião.

Na semana passada, ela e Alberti Ricardo Batista Carneiro, pai da criança, apresentaram oficialmente seus argumentos de defesa. Agora, a expectativa é de que ainda sejam realizadas audiências antes da sentença ser proferida.

Argumentações

Em sua manifestação, os pais argumentam que “nenhum outro país, em todo o mundo, obriga as crianças a serem inoculadas por essa terapia gênica“.

Eles questionam por que os estados da região sul do Brasil “estão pressionando os pais a aplicarem essa substância em seus filhos”, e aponta que “será porque ainda é um experimento?”, citando o site Clinical Trials do governo americano para afirmar que a vacina da Pfizer “ainda não teve o relatório final aprovado”.

Os moradores afirmam que o Brasil segue o Código de Nuremberg, que exige consentimento para experimentos em seres humanos, incorporado por uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. Para ela, “por ser um medicamento novo e ainda experimental não se tem segurança sobre todos os efeitos adversos”.

Bruna e Ricardo também defendem que “não estamos mais em estado pandêmico”, citando a revogação da lei 13.979/20, e afirmam que “nem naquela época, essa coerção era permitida”.

Os dois diferenciam a vacina tradicional da vacina contra Covid-19, dizendo que se trata de uma “terapia nova”, com “estudos inacabados” e que gera “grandes preocupações”, devido à “possibilidade de efeitos fora do alvo” e “estimulação excessiva do sistema imunológico”.

A defesa ainda menciona a bula da vacina Comirnaty, destacando que “casos muito raros de miocardite e pericardite foram relatados após vacinação”, especialmente entre “homens mais jovens” e após a segunda dose.

Os moradores citaram exemplos de supostos casos de óbitos associados à vacinação e alegaram que “é inconteste que tal imunizante, além de ser ainda experimental, não apresenta a segurança esperada e desejada”.

Outro ponto abordado é a validade dos atestados médicos. Os pais sustentam que “não há previsão legal de que o Ministério Público ou secretaria de saúde tenham competência para refutar um atestado médico” e citam o Decreto Federal nº 78.231/76.

Eles argumentam que apenas peritos médicos podem contestar atestados e que ignorá-los seria crime, conforme o artigo 132 do Código Penal.

A defesa também menciona o artigo 15 do Código Civil, que garante o direito de recusar tratamento médico que envolva risco de vida, e acusa promotores e juízes de possível “exercício ilegal da medicina”, ao invalidarem atestados médicos regularmente emitidos.

Por fim, os dois discordam da interpretação do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) sobre a obrigatoriedade da vacinação. Segundo eles, o imunizante não foi oficialmente incluído no Programa Nacional de Imunizações (PNI) porque “não foi publicado no diário oficial ato do executivo determinando tal inclusão”, e a atual recomendação se baseia apenas em “nota técnica”, sem força de lei.

Os moradores concluíram o texto pedindo que “no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos” formulados pelo MP-SC.

Como tudo começou

O caso teve início quando a UBS encaminhou o caso ao Conselho Tutelar, que requisitou a presença de Bruna no órgão no dia 17 de maio do ano passado. Na ocasião, ela foi orientada sobre a importância da vacinação, e os riscos associados à recusa foram esclarecidos.

Como ela ainda se negou a vacinar o filho, o órgão emitiu um termo de advertência e estipulou um prazo de 15 dias para que a criança fosse vacinada.

Mesmo após esse período, ela não vacinou o filho. O caso, então, foi encaminhado ao MP-SC. Com as informações em mãos, o órgão enviou um ofício para que Bruna apresentasse a carteira de vacinação do filho com a primeira dose em 15 dias ou justificasse o motivo de não vaciná-lo.

No dia 18 de setembro, Bruna enviou à Promotoria de Justiça um atestado médico alegando que, devido a um histórico familiar de doenças respiratórias e cardiovasculares, além da própria Covid-19, a criança não deveria ser vacinada contra o vírus.

“Além desses problemas [doenças], observa-se um aumento incontestável na nossa prática clínica e no mundo de eventos tromboembólicos, inflamatórios, infecciosos, vasculares, neoplásicos e de doenças autoimunes na população exclusivamente vacinada com uma ou mais doses. (..) Os riscos [da vacina] são maiores que os benefícios, (…) já se sabe que, mesmo vacinado, o indivíduo pode desenvolver e/ou transmitir a Covid-19, há risco de morte, sequelas irreparáveis, e, uma vez introduzidas, ainda não há como neutralizá-las”, diz o documento médico assinado por um profissional de Campina Grande (PB).

À reportagem, ela disse que já sofreu com problemas de respiração na infância e que a sogra dela tem arritmia. Além disso, o menino também usou bombinhas por causa da bronquiolite.

“São diversos casos de doenças na família. Por esse meio que o médico chegou a conclusão de não indicar a vacinação. Todos esses fatores são de pessoas que tomaram a vacina. Eu fui atrás do médico logo que o Conselho Tutelar entrou em contato contigo, em setembro do ano passado, e logo encaminhou para o Ministério Público”, diz.

Com o atestado, a Secretaria de Saúde foi acionada para verificar se o menino havia recebido as vacinas que constam no Programa Nacional de Imunização e, sendo o caso, indicar quais delas foram aplicadas. Foi verificado que ele recebeu todas, exceto a da Covid-19.

Atestado médico

O MP-SC notificou novamente a mãe para se pronunciar sobre a vacinação, mas ela se manteve irredutível em sua recusa. Ao analisar o documento médico, a Promotoria verificou que ele se baseia exclusivamente no histórico pessoal e familiar do menino para contraindicar a vacinação, considerando que ele já teve a doença.

“No entanto, para que esse diagnóstico seja validado, são necessários diversos exames, os quais não foram realizados”, afirma a Promotoria.

“Até porque o histórico de doenças do paciente e sua família não é suficiente para assegurar a predisposição genética ou risco genético (susceptibilidade genética), pois esse diagnóstico depende da realização do exame denominado mapeamento genético”, afirmou o MP-SC na época.

Além de contraindicar a vacinação contra a Covid-19, o médico também afirma que não seria benéfico o menino receber qualquer vacina do Programa Nacional de Imunização. O MP-SC afirma que o atestado foi assinado depois de a mãe se recusar a vacinar o filho.

“Tendo em vista que o infante recebeu doses de vacinas que, no mesmo documento, constam como contraindicadas, (…) não há como considerá-lo apto a justificar a recusa dos genitores quanto à vacinação contra a Covid-19”, diz o Ministério Público.

“Mandei laudo médico atestando que meu filho não pode tomar a vacina, e pasmem, eles recusaram, isso é um absurdo”, afirma Bruna.

A Promotoria pede à Justiça que seja determinada a obrigatoriedade da vacinação da criança, assim como pagamento de multa de três a 20 salários mínimos. Porém, cabe ressaltar que a ação judicial ainda não tem data para ser julgada.

Leia também:

1. Motociclista que ia no sentido Brusque-Nova Trento fica ferido após ter frente “cortada”

2. Brusque prepara nova concessão do transporte coletivo sob expectativa de aumento da procura

3. Observatório Social de Brusque completa 14 anos de atividades

4. Brusque Basquete vence a Apab Blumenau na prorrogação pelo Brasileiro CBB

5. Trivale Cap: apostas de Brusque levam prêmio principal de R$ 200 mil

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: