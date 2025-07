Moradora de Brusque relembra participação em pegadinha do SBT nos anos 90: “me reconhecem só pela voz”

Rosângela Machado, de 46 anos, participou do quadro Câmera Escondida, exibido pelo programa Topa Tudo por Dinheiro, do SBT, em 1998. Na época, o quadro foi gravado em Brusque, nas proximidades da Havan e do antigo Bruem. Quase 30 anos depois, ela relembra a participação e conta como foi a repercussão.

Na época, ela tinha 18 anos e trabalhava no mercado Vitória, onde hoje funciona o supermercado Barateiro. A pegadinha aconteceu em um domingo, logo após o almoço. Rosângela estava saindo do trabalho — o mercado fechava ao meio-dia — e seguia em direção ao bairro Azambuja, onde morava.

Foi então que o ator Carlinhos Aguiar apareceu pedindo informações sobre como chegar ao bairro Azambuja. Após receber as orientações, ele seguia caminhando. No entanto, estava sem a parte de trás da calça, o que fazia as pessoas que caíam na pegadinha rirem ao notar a situação. Ele também perguntou a Rosângela onde ficava a praia em Brusque.

“Eu estou aqui em Brusque e estou meio perdido, porque quero ir até o bairro de Azambuja. Não sei se esse bairro fica para lá ou fica para cá”, dizia o ator durante a gravação. Outros atores, vestidos com roupas de banho, também circulavam pela região, deixando os moradores ainda mais confusos com a situação criada pelo Câmera Escondida.

Assista ao câmera escondida:

Rosângela é a última pessoa a participar da pegadinha. Ela aparece a partir do minuto 2:44.

Cachê gasto na Fenarreco

Rosângela conta que só descobriu que se tratava de uma pegadinha ao final, quando Carlinhos fez o anúncio. Ela diz que ficou muito surpresa com o ocorrido e chegou a receber um cachê pela participação.

“No final da gravação, eles me chamaram para um canto e eu permiti a minha participação. Cheguei a ganhar R$ 200 de cachê, o equivalente a R$ 500 hoje em dia. Era época de Fenarreco, provavelmente gastei lá”, lembra.

Ela conta que no dia em que o programa foi exibido, a Rede Globo transmitia uma reportagem sobre o Maníaco do Parque no Fantástico, e muitas pessoas trocaram de canal para assistir algo mais leve, chegando ao SBT.

“Por causa disso [troca de canal], todo mundo viu a pegadinha. Me reconhecem só pela voz, que continua a mesma. Também porque trabalhei muitos anos no telefone e me falavam: eu conheço essa voz de algum lugar. No fim, eu dizia que não era eu, que era uma irmã”.

Rosângela assistiu ao programa com a família, já que foi informada da data da exibição. Com o passar dos anos — e com a repercussão do quadro após ser relembrado pelo jornal O Município —, volta e meia ainda é reconhecida pelas pessoas. A reportagem entrou em contato com ela após um comentário nas redes sociais citá-la.

Atualmente, Rosângela tem dois filhos e é dona de um mercado no bairro Limeira Baixa, onde reside.

