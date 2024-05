Moradora de casa atingida por caminhão no Centro de Brusque relata susto: “Está tudo destruído”

A moradora da casa atingida pelo caminhão que tombou na rua Gustavo Halfpap na tarde desta segunda-feira, 27, no Centro de Brusque, contou detalhes sobre o momento do acidente. Duas pessoas estavam no caminhão, mas ninguém ficou ferido.

A moradora Marli Caviquioli de Souza, de 75 anos, conta que estava em casa, preparando o almoço, quando ouviu um veículo desgovernado, já do topo da rua, se aproximando.

Ao sair para olhar no portão, viu o caminhão tombado no seu terreno. “Derrubou o muro todo, arrancou o portão, arrancou a cerca e arrancou parte da calçada. Assim como danificou canos de água e o poste de energia”, disse.

Ela ressalta ainda que por pouco o veículo não atingiu a estrutura da residência, mas sim apenas algumas partes do telhado e de uma antena. “Está tudo destruído”.

Marli menciona que teve que ser atendida devido ao susto. Ela mora no local há 37 anos e diz que nada foi feito para reduzir a movimentação no trecho. Os relatos ainda mencionam que, em diversos outros momentos, a cerca da residência foi atingida por veículos. Entretanto, a família conta que foi a primeira vez que o caso envolveu um veículo tão grande.

A moradora e a família estão analisando como e quem será responsável pela restauração.

Acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista, assim como auxiliar, não ficaram feridos. Entretanto, o motorista precisou ficar dentro da cabine da carreta até que a energia fosse desligada, pois o acidente atingiu cabos que energizaram a área próxima da cabine do veículo.

O auxiliar do motorista, na chegada dos bombeiros, foi encontrado fora do veículo. A via foi totalmente interditada.

