Moradora de Guabiruba morre em grave acidente em rodovia do Meio-Oeste catarinense
Ela tinha 59 anos
A moradora de Guabiruba, Marise Alfarth, de 59 anos, faleceu em um grave acidente na BR-470, em Campos Novos, no Meio-Oeste catarinense, na manhã de sábado, 13. Ela foi socorrida em parada cardiorrespiratória e chegou a ser conduzida pela equipe do Samu ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal envolveu dois carros: um Chevrolet Onix e um Honda CR-V. O motorista do Onix, um homem de 33 anos, foi encontrado já sem vida e apresentava diversas fraturas.
No CR-V, o motorista, de 22 anos, tinha escoriações e se queixava de dores intensas no abdome e na pelve. Além de Marise, havia um homem de 59 anos e uma jovem de 19 anos como passageiros. Eles apresentavam escoriações e dores nas regiões torácica e pélvica.
Todos os feridos foram encaminhados ao hospital de Campos Novos para avaliação e atendimento médico. As equipes de Campos Novos e Monte Carlo atuaram em conjunto no resgate.
Após a limpeza da pista e a liberação do trânsito, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Científica.
