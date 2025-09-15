Moradora de Guabiruba morre em grave acidente em rodovia do Meio-Oeste catarinense

A moradora de Guabiruba, Marise Alfarth, de 59 anos, faleceu em um grave acidente na BR-470, em Campos Novos, no Meio-Oeste catarinense, na manhã de sábado, 13. Ela foi socorrida em parada cardiorrespiratória e chegou a ser conduzida pela equipe do Samu ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal envolveu dois carros: um Chevrolet Onix e um Honda CR-V. O motorista do Onix, um homem de 33 anos, foi encontrado já sem vida e apresentava diversas fraturas.

No CR-V, o motorista, de 22 anos, tinha escoriações e se queixava de dores intensas no abdome e na pelve. Além de Marise, havia um homem de 59 anos e uma jovem de 19 anos como passageiros. Eles apresentavam escoriações e dores nas regiões torácica e pélvica.

Todos os feridos foram encaminhados ao hospital de Campos Novos para avaliação e atendimento médico. As equipes de Campos Novos e Monte Carlo atuaram em conjunto no resgate.

Após a limpeza da pista e a liberação do trânsito, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Científica.

Leia também:

1. Frio, chuva ou sol: como será a última semana do inverno em Brusque

2. Servidora pública de Brusque morre aos 55 anos

3. Bola assinada por Garrincha, espada de guerra e mais: conheça a nova exposição permanente do Museu Casa de Brusque

4. Brusque perde para a Ponte Preta fora de casa e chances de acesso despencam

5. Obras em Brusque causam interdições no trânsito nesta segunda-feira



Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

