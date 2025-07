Na rua Brusque, situada no bairro Centro em Guabiruba, há um espaço onde o tempo parece caminhar com delicadeza, embalado pelo colorido dos manacás, cujas flores, em cada detalhe, revelam histórias de cuidado e afeto.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

É ali que vive dona Esmalda Kohler, uma senhora de olhar sereno, que, aos 80 anos recém-completados em 2025, segue cultivando não apenas flores, mas também memórias — muitas delas regadas com saudade.

A fachada de sua casa, com mais de meio século de história, tem ganhado destaque neste inverno pelas generosas copas dos manacás floridos, que cobrem o muro como um delicado manto lilás.

As flores se tornaram ponto de parada para quem passa pela rua.

Com frequência, pedestres e motoristas desaceleram para admirar ou até mesmo fotografar a cena, tamanha é a beleza que emoldura o lar da família Kohler.

Legado em Guabiruba

O que talvez muitos não saibam é que cada pétala desses manacás carrega um simbolismo profundo. Dona Esmalda perdeu seu companheiro de vida, Urbano, em julho de 2023.

Desde então, tudo naquele jardim — dos manacás às folhagens ornamentais — tem o toque, a presença e o legado dele.

Durante décadas, os dois dividiram o cuidado com o jardim como quem compartilha um segredo silencioso e bonito.

Com o passar dos anos, a dedicação mútua transformou o espaço em algo que vai além da estética: tornou-se uma extensão do amor que sempre cultivaram.

Hoje, sozinha, dona Esmalda não apenas mantém o jardim — ela o honra.

Entre plantas de várias espécies, é com especial carinho que então se dedica aos manacás, agora protagonistas da paisagem.

“Ofereço tudo isso ao Urbano, onde quer que ele esteja”, sussurra ela, com os olhos marejados pela ausência recente.

É como se cada flor que se abre fosse uma mensagem silenciosa endereçada a ele.

Símbolos de Guabiruba

Além das flores, o quintal guarda ainda um recanto com carpas ornamentais, que conferem leveza ao ambiente.

Ao lado, uma horta bem cuidada traduz o gosto de dona Esmalda pelo cultivo e pelo que é natural. Tudo feito com esmero, no ritmo da terra e da lembrança.

A casa, com linhas arquitetônicas ousadas para a época em que foi construída, ainda conserva suas formas originais, resistindo ao tempo com dignidade — assim como sua moradora.

Entre muros cobertos de flores, águas que brilham sob o sol e verduras que crescem com vigor, encontra-se uma mulher que, mesmo entre ausências, escolheu continuar cultivando beleza.

Confira as fotos

Após os anúncios, no encerramento desta edição, uma galeria especial de imagens estará disponível.

Trata-se de um tributo em forma de flores, cores e memórias que, sem dúvida, merece ser contemplado com calma e emoção.

Galeria após anúncios

Se você está recebendo esta pauta, é porque o Blog do Ciro Groh conta com o apoio de parceiros comerciais que acreditam neste trabalho.

Conheça cada um deles clicando nos banners abaixo — entre em contato e então descubra os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque então tem frio desigual em dia de preparativos para Festa dos Motoristas

2. Guabiruba então celebra 45 anos do maior grupo de idosos da cidade

Guabiruba em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK