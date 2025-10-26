Moradoras de Brusque são premiadas na Trivale Cap; saiba o prêmio de cada uma

Duas moradoras de Brusque foram premiadas na Trivale Cap deste domingo, 26, no Giro da Sorte. Suzamara Aparecida dos Santos, de Limeira Baixa, e Maria Cinelândia Barboza, do bairro Steffen, cada uma levou R$ 2 mil.

O grande prêmio do dia, de R$ 500 mil, ficou com um apostador de Laurentino.

O Giro da Sorte segue como uma das modalidades mais populares da Trivale Cap, reunindo apostadores de diversas cidades da região.