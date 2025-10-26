Moradoras de Brusque são premiadas na Trivale Cap; saiba o prêmio de cada uma

Sorteio foi realizado na manhã deste domingo, 26

Duas moradoras de Brusque foram premiadas na Trivale Cap deste domingo, 26, no Giro da Sorte. Suzamara Aparecida dos Santos, de Limeira Baixa, e Maria Cinelândia Barboza, do bairro Steffen, cada uma levou R$ 2 mil.

O grande prêmio do dia, de R$ 500 mil, ficou com um apostador de Laurentino.

O Giro da Sorte segue como uma das modalidades mais populares da Trivale Cap, reunindo apostadores de diversas cidades da região.

