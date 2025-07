Moradores amanhecem sem energia devido acidente que destruiu poste no Dom Joaquim, em Brusque

Diversos moradores da rua do Cedro amanheceram sem energia nesta quarta-feira, 16, devido à colisão de um carro contra um poste ocorrida durante a madrugada, no bairro Dom Joaquim.

O carro, um Gol branco, além de destruir um poste, danificou a fiação de pelo menos outros quatro. A colisão ocorreu por volta de 0h25, em frente a um posto de combustíveis.

Neste momento, equipes da Celesc estão no local trabalhando para restabelecer a energia na região. Todas as casas da via estão sem luz. A previsão da companhia é de que o serviço retorne em até uma hora. O veículo foi retirado por um guincho particular.

Raul Dalagnolli, de 78 anos, morador da casa em frente onde a colisão aconteceu, contou que estava deitado, dentro de casa, quando o acidente aconteceu. “Mas eu não dei muita bola, não é a primeira vez que danificam um poste. Não dei muita bola”. Ele diz que achou que o estronto era em decorrência de um estouro no transformador.

Segundo informações preliminares, pessoas que passavam pelo local, no momento do acidente, ajudaram o homem a sair do veículo. Quando o Corpo de Bombeiros chegou no endereço, o motorista não estava mais no local.

