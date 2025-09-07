Moradores de Brusque dividirão prêmio da Trivale sorteado neste domingo; saiba o valor

Dois moradores de Brusque dividem com uma terceira pessoa o prêmio de R$ 10 mil na Trivale Cap deste domingo, 7.

O prêmio principal, um apartamento de R$ 200 mil somado a um valor de R$ 100 mil, totalizando um prêmio de R$ 300 mil, foi sorteado para um morador de Blumenau.

Confira os premiados

JEFERSON LEONARDO TABARELLI

Rio Branco, Brusque

EDNALDO GOMES

Planalto, Brusque