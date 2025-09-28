Moradores de Brusque e Guabiruba são premiados no “Giro da Sorte” da Trivale Cap

O sorteio da Trivale Cap deste domingo, 28, premiou moradores de Brusque e Guabiruba no “Giro da Sorte”. Cada contemplado recebeu R$ 1 mil.

O prêmio principal de R$ 300 mil foi para um morador de Itajaí.

Confira os vencedores:

Andre Ardigó – bairro Santa Terezinha, Brusque

Thiago dos Santos Alves – bairro Dom Joaquim, Brusque

Mary Iloír de Souza – bairro Souza Cruz, Brusque

Jefferson Alex Cândido – bairro São Pedro, Guabiruba

Fabiana Veríssimo Corrêa Silva – bairro Limeira Baixa, Brusque