Moradores de Brusque embarcam para a Itália para participar da canonização de Carlo Acutis

Um grupo de 35 brusquenses embarca nesta sexta-feira, 5, rumo a Roma, na Itália, para participar da canonização do beato Carlo Acutis, marcada para este domingo, 7, no Vaticano. Conhecido como o “influenciador de Deus” e considerado padroeiro da internet, Carlo será declarado santo pela Igreja Católica.

“A importância da canonização do Carlo vem para confirmar todo um projeto, um trabalho que a Paróquia São Luís Gonzaga vem realizando desde o ano de 2021, também no âmbito da igreja. Para trazer essa realidade da santificação, da salvação, mostrando para a nossa juventude que, de fato, é possível trilhar um caminho de maturidade espiritual”, explica padre Tiago Araújo.

Carlo era um jovem que usava internet, gostava de ir ao shopping, assistia filmes e jogava videogame. “Um futuro santo, muito próximo da nossa realidade. Eu vejo que a relevância, a importância está sobretudo nisso”, comenta padre Tiago.

O grupo de pessoas que vai para a canonização quer viver uma experiência de fé, aprofundar o seu caminho na espiritualidade, e também se tornar mais “amigo do Carlo Acutis”, mas acima de tudo, se aproximar de Jesus.

“Então, a peregrinação sempre tem um sentido, ela tem um sentido de se desinstalar, sair de si, caminhar, ir em busca de algo a mais. E é isso que esse grupo vai fazer. Além de levar aquilo que é o desejo e as intenções pessoais, levar também no coração muitas intenções e muitos pedidos de tantas e tantas pessoas que gostariam de viver esse momento, mas não têm oportunidade”, esclarece.

Entre as principais motivações dos fiéis estão o desejo de amadurecer na fé, aprofundar a espiritualidade e fortalecer a relação com Jesus Cristo por meio da intercessão do santo.

O primeiro milagre atribuído a Carlo Acutis, que levou a sua beatificação, ocorreu em Mato Grosso do Sul. No dia 12 de outubro de 2013, na Paróquia São Sebastião, em Campo Grande, o menino Matheus Vianna, então na época com 3 anos, foi curado de um grave problema congênito no pâncreas. O episódio foi reconhecido pela Igreja como milagre e garantiu a beatificação do jovem italiano.

“Carlo tem uma proximidade muito grande com o Brasil e com a nossa paróquia também, porque desde o ano de 2021 a gente vem trabalhando com essa espiritualidade”.

O padre destaca que a Paróquia São Luiz Gonzaga tem uma relíquia de primeiro grau do Carlo, dois fiozinhos de cabelo do jovem beato, recebido em 2022, juntamente com a relíquia de São João Paulo II. O objeto sagrado está disponível para veneração, momento em que fiéis aproveitam para fazer seus pedidos e orações.

“Eu motivo e provoco as pessoas a conhecerem o Carlo. Eu sempre digo assim, o santo escolhe os seus amigos, não adianta ser uma coisa forçada. Mas eu tenho certeza que todos aqueles que porventura fizerem uma pesquisa rápida na internet, até porque o Carlo utilizava muito da internet para evangelizar, aqueles que fizerem uma pesquisa rápida vão ter uma pulguinha atrás da orelha e vão se apaixonar pela vida e pelo testemunho desse rapaz”, finaliza

Programação

O roteiro da peregrinação religiosa promete uma experiência de fé e cultura para os participantes. A viagem, organizada por Roselaine Erthal Fischer, da Rose Cia de Viagens, contará com a presença de uma guia exclusiva, Kika Passos, formada em teologia e história dos santos.

O percurso terá início em Roma, onde o grupo participará da canonização de Carlo Acutis e visitará as Portas Santas, além de outros pontos emblemáticos da cidade. Em seguida, os peregrinos seguirão para Monte Cassino, conhecido pela história de São Bento, e para San Giovanni Rotondo, cidade onde viveu o padre Pio.

O itinerário inclui também o Monte Gargano, que abriga a Gruta de São Miguel Arcanjo, e a cidade de Lanciano, palco do famoso milagre eucarístico. Em Assis, o grupo terá um mergulho na espiritualidade de São Francisco, Santa Clara e Carlo Acutis, visitando ainda o Monte Subásio, local de retiros de São Francisco e espaço de oração e brincadeiras da infância de Carlo.

A peregrinação será concluída em Cássia e Roccaporena, locais que preservam a memória de Santa Rita de Cássia, conhecida como a santa das causas impossíveis. O retorno dos participantes ao Brasil está previsto para o dia 15 de setembro.

