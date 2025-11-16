Moradores de Brusque podem votar para escolher nome e cor dos novos ônibus do transporte coletivo; veja opções
Serviço reformulado deve começar a operar no início de 2026
A Prefeitura de Brusque lançou uma enquete para escolha do nome e da cor dos novos ônibus do transporte coletivo. Os moradores podem votar por meio de um formulário.
O resultado do processo licitatório, que irá divulgar a nova empresa que irá administrar o serviço do transporte coletivo, está previsto para 16 de dezembro. As operações devem iniciar no começo de 2026.
“Quando todo mundo participa, o resultado fica muito mais interessante”, afirma o diretor de Transporte da prefeitura, Filipe de Carvalho, sobre a enquete lançada.
Conforme a prefeitura, a nova identidade visual do transporte coletivo será implantada gradualmente a partir da primeira metade de 2026. A nova concessionária ficará responsável pelo serviço por 20 anos.
– Brusque Mobilidade
– BrusqueMOB
– Brusque+
– BrusMOB
– ViaBrusque
– Azul
– Verde
– Amarelo
Para votar, basta acessar o link: https://bit.ly/consultatransportebq