Moradores de Brusque podem votar para escolher nome e cor dos novos ônibus do transporte coletivo; veja opções

A Prefeitura de Brusque lançou uma enquete para escolha do nome e da cor dos novos ônibus do transporte coletivo. Os moradores podem votar por meio de um formulário.

O resultado do processo licitatório, que irá divulgar a nova empresa que irá administrar o serviço do transporte coletivo, está previsto para 16 de dezembro. As operações devem iniciar no começo de 2026.

“Quando todo mundo participa, o resultado fica muito mais interessante”, afirma o diretor de Transporte da prefeitura, Filipe de Carvalho, sobre a enquete lançada.

Conforme a prefeitura, a nova identidade visual do transporte coletivo será implantada gradualmente a partir da primeira metade de 2026. A nova concessionária ficará responsável pelo serviço por 20 anos.

Opções de nome

– Brusque Mobilidade

– BrusqueMOB

– Brusque+

– BrusMOB

– ViaBrusque

Opções de cor

– Azul

– Verde

– Amarelo

Para votar, basta acessar o link: https://bit.ly/consultatransportebq