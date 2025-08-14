Moradores de Brusque poderão participar do desfile da 38ª Fenarreco sem fazer parte de grupo

Vagas são limitadas

Moradores de Brusque poderão participar do desfile da 38ª Fenarreco sem fazer parte de grupo

Vagas são limitadas

Comente

As inscrições para o desfile da 38ª Fenarreco estão abertas até o dia 15 de setembro. Neste ano, moradores e visitantes poderão participar mesmo sem integrar um grupo organizado, por meio de formulário on-line.

Para os interessados em desfilar de forma individual, foram abertas 80 vagas para o Grupo Brusque, preenchidas por ordem de inscrição. Assim como nos demais grupos, os integrantes deverão seguir todas as normas do edital, incluindo o uso de traje típico.

A coordenação ficará a cargo da Fundação Cultural de Brusque, que repassará as orientações aos participantes por meio de um grupo no WhatsApp.

O desfile

O evento será realizado no dia 9 de outubro de 2025, a partir das 18h30, na avenida Cônsul Carlos Renaux. Grupos folclóricos, clubes, entidades, instituições e grupos sociais autônomos podem se inscrever até 15 de setembro, exclusivamente pelo formulário.

Para participar, os grupos devem ter entre 30 e 80 integrantes, todos devidamente trajados com roupas típicas. Cada grupo poderá levar, no máximo, dois carros, que deverão ser decorados com a temática da festa. O edital completo com todas as informações está disponível aqui.

O desfile é um dos momentos mais aguardados da Fenarreco, reunindo milhares de pessoas para celebrar as tradições germânicas de Brusque. Após o percurso, os participantes seguem para o pavilhão da festa, onde ocorre a sangria do primeiro barril de chope, marcando oficialmente a abertura da festa mais gostosa do Brasil.

“O desfile da Fenarreco é um dos momentos mais especiais da nossa festa, quando a comunidade mostra toda a alegria e a força das nossas tradições germânicas. Queremos ver a avenida cheia de cores, música e sorrisos. Por isso, convidamos grupos folclóricos, entidades, clubes, empresas e também quem não tem grupo formado a se inscrever e participar dessa grande celebração. Este ano, inclusive, criamos o Grupo Brusque, que vai ser coordenado pela Fundação Cultural, para que qualquer pessoa possa desfilar e viver essa experiência única. Venham com traje típico, tragam sua animação e vamos juntos fazer um desfile inesquecível”, afirma a diretora-geral de Turismo, Juliana da Silva.

Leia também:

1. Idosos de Botuverá celebram mês dos pais em grande confraternização
2. Interdição da Primeiro de Maio: prefeitura fará reunião com moradores para debater e informar estratégias para tráfego
3. Ingressos para Brusque x Londrina estão à venda | Brasileiro Série C 2025
4. Campeonato de judô movimenta Arena Brusque neste sábado
5. Carro furtado em Itapema é recuperado pela PM em Brusque

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior