Moradores de Brusque poderão participar do desfile da 38ª Fenarreco sem fazer parte de grupo

As inscrições para o desfile da 38ª Fenarreco estão abertas até o dia 15 de setembro. Neste ano, moradores e visitantes poderão participar mesmo sem integrar um grupo organizado, por meio de formulário on-line.

Para os interessados em desfilar de forma individual, foram abertas 80 vagas para o Grupo Brusque, preenchidas por ordem de inscrição. Assim como nos demais grupos, os integrantes deverão seguir todas as normas do edital, incluindo o uso de traje típico.

A coordenação ficará a cargo da Fundação Cultural de Brusque, que repassará as orientações aos participantes por meio de um grupo no WhatsApp.

O desfile

O evento será realizado no dia 9 de outubro de 2025, a partir das 18h30, na avenida Cônsul Carlos Renaux. Grupos folclóricos, clubes, entidades, instituições e grupos sociais autônomos podem se inscrever até 15 de setembro, exclusivamente pelo formulário.

Para participar, os grupos devem ter entre 30 e 80 integrantes, todos devidamente trajados com roupas típicas. Cada grupo poderá levar, no máximo, dois carros, que deverão ser decorados com a temática da festa. O edital completo com todas as informações está disponível aqui.

O desfile é um dos momentos mais aguardados da Fenarreco, reunindo milhares de pessoas para celebrar as tradições germânicas de Brusque. Após o percurso, os participantes seguem para o pavilhão da festa, onde ocorre a sangria do primeiro barril de chope, marcando oficialmente a abertura da festa mais gostosa do Brasil.

“O desfile da Fenarreco é um dos momentos mais especiais da nossa festa, quando a comunidade mostra toda a alegria e a força das nossas tradições germânicas. Queremos ver a avenida cheia de cores, música e sorrisos. Por isso, convidamos grupos folclóricos, entidades, clubes, empresas e também quem não tem grupo formado a se inscrever e participar dessa grande celebração. Este ano, inclusive, criamos o Grupo Brusque, que vai ser coordenado pela Fundação Cultural, para que qualquer pessoa possa desfilar e viver essa experiência única. Venham com traje típico, tragam sua animação e vamos juntos fazer um desfile inesquecível”, afirma a diretora-geral de Turismo, Juliana da Silva.

