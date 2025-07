Moradores de novos bairros de Brusque já podem retirar canetas de insulina reutilizáveis; saiba quais

Moradores de novos bairros de Brusque já podem retirar as canetas de insulina reutilizável das Unidades de Básicas Saúde (UBS) de seu bairro. Neste momento, pacientes das unidades do Planalto, Santa Rita e Jardim Maluche devem retirar o material na UBS do seu bairro.

A nova caneta de insulina reutilizável pode ser retirada também na Farmácia Básica, localizada na rua Prefeito Germano Schaeffer, 66, no Centro I.

Cada paciente terá direito a uma caneta para cada tipo de insulina prescrita. Para o recebimento, será necessário assinar um termo de responsabilidade, considerando que o equipamento é de uso prolongado.

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou, neste mês, a transição para um novo modelo de aplicação de insulina no Sistema Único de Saúde (SUS). A partir de agora, os pacientes que fazem uso de insulina humana NPH e insulina humana regular por meio de canetas passarão a receber um novo dispositivo: a caneta reutilizável com refis, que substituirá, de forma gradual, as canetas descartáveis. A medida é voltada a pacientes com idades entre 0 e 19 anos, além dos maiores de 45 anos.

“O Planalto recebe na segunda-feira, dia 28 de julho; Santa Rita, na terça-feira, dia 29; e Maluche, na quarta-feira, dia 30. Então, a partir do recebimento desses insumos, os pacientes dessas unidades que anteriormente buscavam o material na Farmácia Básica já podem retirá-lo na unidade de saúde do bairro onde residem”, explica a diretora de Atenção Farmacêutica, Patrícia Bernardi Sassi.

As insulinas distribuídas pelo SUS são adquiridas pelo Ministério da Saúde, que fornece aos estados e municípios tanto a apresentação em frasco quanto em caneta. Até agora, os usuários recebiam canetas descartáveis, que eram descartadas após o término da insulina. Com a mudança, os pacientes receberão uma única caneta reutilizável, com validade de até três anos, e passarão a retirar apenas os refis.

A implantação dessa mudança será feita de forma progressiva. Durante o período de transição, previsto para durar três meses, as unidades de saúde continuarão recebendo e distribuindo tanto as canetas descartáveis quanto as reutilizáveis. Porém, a partir de setembro, o Ministério da Saúde enviará apenas os refis para o novo modelo.

O objetivo é garantir que os pacientes compreendam o funcionamento do novo dispositivo, saibam utilizá-lo corretamente e estejam atentos aos cuidados necessários no armazenamento e aplicação. O uso incorreto da insulina pode comprometer a eficácia do tratamento e causar complicações, como episódios de hiperglicemia e até hospitalizações.

Leia também:

1. Carro pega fogo em garagem de casa no Guarani, em Brusque

2. Frio se intensifica e promete marcar a reta final de julho em Brusque

3. Conheça histórias de empreendedores do Norte que prosperaram em Brusque com sabores da terra natal

4. Motorista erra manobra e carro cai no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

5. Jorginho Mello nega qualquer acerto pela candidatura de Carlos Bolsonaro em SC

Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: