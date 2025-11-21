Moradores de rua no Rio Branco, em Brusque, relatam instabilidade na energia há nove meses

A rua Elmo Horst, que faz parte do bairro Rio Branco, do município de Brusque, sofre com quedas de energia constantes desde fevereiro de 2025. No primeiro semestre deste ano, a energia faltava uma vez por semana e, atualmente, o problema ocorre, em média, a cada 15 dias.

Anteriormente, em 2024, a energia faltava devido a postes que estouravam ou pegavam fogo, porém, agora, segundo Cleiciane Couto Voss, de 28 anos, que reside na via, as quedas são mais frequentes.

“Quando não é por causa de pipas aqui no bairro, é nos horários de pico”, relata. Ela acrescenta que a queda de energia ocorre normalmente por volta das 18h, devido ao uso simultâneo de aparelhos elétricos pelos moradores que retornam às suas casas depois do serviço.

Quando acontece de cair a energia, os moradores entram em contato com a Celesc para cobrar pelo conserto. “A gente tem que aguardar, não tem muito o que fazer, e, às vezes, demora muito tempo para voltar”, diz Cleiciane.

Ellayne Pires da Silva Veloso, de 33 anos, reside na rua e está trabalhando em home office durante sua licença-maternidade. Além de ter sua renda estagnada quando falta energia, ela é mãe de duas crianças, uma de três anos e um bebê de cinco meses, e conta que é inviável cuidar das duas com o vai e volta inconstante da energia.

O vereador Antonio Roberto realizou um requerimento ao prefeito André Vechi, solicitando encaminhamento da Celesc ao local para solucionar o problema da queda de energia. “Muitos moradores contam que já registraram reclamações, assim como já recebi diversas demandas, porém nenhuma providência efetiva foi tomada até o momento”, informa Roberto.

Explicações

Segundo explicação da Celesc, o problema está localizado no ramal tronco, que foi atingido pelo menos cinco vezes por caminhões que encostaram nos fios e causaram balanço na rede, causando sobrecarga nos postes.

A companhia afirma que o caso está em estudo e que a troca de ser executada até o final do dezembro.

