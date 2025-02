Moradores do bairro Nova Brasília, em Brusque, reclamam de rua com buracos: “prefeitura começou, mas não concluiu o serviço”

Moradores da rua Luiz Rafael Flor, localizada no bairro Nova Brasília, em Brusque, estão preocupados com as condições de segurança da via, que, segundo eles, se tornou extremamente perigosa após intervenções da própria prefeitura.

Na primeira semana de fevereiro, os moradores relataram que diversos buracos grandes e profundos foram abertos na rua para a realização de algum serviço. No entanto, segundo a denúncia, o problema não foi resolvido de forma adequada.

“Os buracos foram apenas tampados com terra e pedras, sem o fechamento apropriado, deixando a via em condições precárias e representando um risco constante para motoristas e pedestres. Em resumo, a prefeitura começou, mas não concluiu o serviço”, afirmou um morador.

A situação, segundo as famílias que vivem na rua, se agravou ainda mais com as fortes chuvas que ocorreram recentemente. “Uma árvore caiu em uma curva da rua e ocupa quase metade da via”, disse outro morador.

Secretário se manifesta

Os moradores, que somam mais de 70 famílias em uma via sem saída, afirmam ter tomado diversas providências para tentar resolver a questão, incluindo ligações para a Defesa Civil e a abertura de solicitações por meio do site da ouvidoria. No entanto, até o momento, dizem não ter recebido resposta satisfatória por parte das autoridades responsáveis.

“É uma rua íngreme, com curvas e sem calçadas. A falta de manutenção adequada e a ausência de resposta das autoridades têm nos deixado cada vez mais preocupados com a segurança de nossas famílias”, desabafou uma moradora.

O jornal O Município questionou o secretário de Obras de Brusque, Ivan Bruns, sobre o assunto. Segundo ele, o conserto da rua deverá ser realizado ainda nesta semana.

