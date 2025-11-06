Moradores do bairro Santa Terezinha, em Brusque, podem receber água turva nesta quinta-feira

Moradores do bairro Santa Terezinha podem receber água com coloração turva nesta quinta-feira, 6. A informação foi repassada pelo Samae de Brusque e acontece devido uma obra de interligação de rede que foi realizada na madrugada.

“Apesar das ações de limpeza executadas pelas equipes, resquícios de sedimentos podem ter adentrado a tubulação, ocasionando o aspecto barroso momentâneo”, divulgou a autarquia.

Ainda assim, o Samae orienta os consumidores afetados a manterem as torneiras abertas por alguns minutos, permitindo a completa limpeza das tubulações. A autarquia reforça que a situação é temporária e que as equipes seguem acompanhando o sistema para restabelecer a normalidade o quanto antes.

