Moradores do bairro Santa Terezinha, em Brusque, podem receber água turva nesta quinta-feira
Caso pode ser registrado devido obra realizada durante a madrugada
Caso pode ser registrado devido obra realizada durante a madrugada
Moradores do bairro Santa Terezinha podem receber água com coloração turva nesta quinta-feira, 6. A informação foi repassada pelo Samae de Brusque e acontece devido uma obra de interligação de rede que foi realizada na madrugada.
“Apesar das ações de limpeza executadas pelas equipes, resquícios de sedimentos podem ter adentrado a tubulação, ocasionando o aspecto barroso momentâneo”, divulgou a autarquia.
Ainda assim, o Samae orienta os consumidores afetados a manterem as torneiras abertas por alguns minutos, permitindo a completa limpeza das tubulações. A autarquia reforça que a situação é temporária e que as equipes seguem acompanhando o sistema para restabelecer a normalidade o quanto antes.
Leia também:
1. Homem é preso após dar socos no rosto da ex-companheira em Brusque
2. Motociclista tenta fugir de abordagem da PM, em Brusque, mas acaba preso após perseguição
3. MP-SC nega novo pedido de moradores para investigar construção de UBS do Centro de Brusque
4. Quais os nomes e sobrenomes mais comuns em Brusque, Guabiruba e Botuverá
5. Padre Anderson Pitz celebra em Brusque e atrai multidão em noite marcante
Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje: