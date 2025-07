Moradores do bairro Steffen devem ficar sem água nesta quarta-feira, em Brusque

Moradores do bairro Steffen, em Brusque, podem ter falta de água na manhã desta quarta-feira, 16. Isso, por conta de um grande vazamento. Equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) estão no local.

Conforme a autarquia, o vazamento afeta o fornecimento de água na região.

Conforme o Samae, será necessário interromper temporariamente o abastecimento para que os reparos sejam realizados, que devem ser finalizados até o meio-dia. “Em razão da ocorrência, os moradores da região devem enfrentar falta de água durante a manhã”.

A autarquia pede a colaboração da população, orientando que o consumo de água seja feito de forma consciente até que a situação seja totalmente regularizada.

Leia também:

1. Ex-procurador-geral de Brusque se filia ao PL em ato com Michelle Bolsonaro

2. Brusque volta à rota do frio com ar polar à vista no fim de semana

3. Motorista que colidiu contra poste no Dom Joaquim relata como foi o acidente em Brusque

4. Obra da nova UBS do Centro, em Brusque, é paralisada; entenda motivo

5. Moradores amanhecem sem energia devido acidente que destruiu poste no Dom Joaquim, em Brusque

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: