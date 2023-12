Moradores do Primeiro de Maio sofrem transtornos por causa de esgoto a céu aberto

Os moradores da rua rua Alvin Batistotti, no bairro Primeiro de Maio, sofrem com os transtornos de um esgoto a céu aberto localizado na via.

Segundo o morador Mauro César dos Santos, a situação ocorre desde maio, e, atualmente, a boca de lobo entupida tem causado mau cheiro e infestação de insetos.

“O asfalto também está abaixando, e a água chega nas residências. A fossa está entupida da calçada até a metade da estrada. É ainda mais complicado porque tenho que deixar a casa fechada por causa do mau cheiro e o calor não diminui”, afirma. Mauro também diz que o asfalto da rua está cedendo próximo a boca de lobo.

Secretaria de Obras

Procurado pela reportagem, o secretário de obras, Ivan Bruns Filho, afirma que na terça-feira, 26, as equipe irão até os locais.

Veja as imagens:

Buraco no Nova Brasília

Outra questão que também foi exposta por moradores ao jornal O Município é um buraco aberto no bairro Nova Brasília.

Segundo os moradores, o buraco também causa mau cheiro e infestação de insetos. Eles afirmam que a situação ocorre a mais de um ano.

Confira as imagens:

Sobre essa questão, Ivan afirma que “as vezes pode ter uma obstrução da tubulação. Irei conversas com as equipes para averiguar”, finaliza.

