Moradores do Zantão e Cedrinho devem ficar sem água nesta quinta-feira

Moradores do bairro Zantão e Cedrinho, em Brusque, devem ficar sem água na manhã desta quinta-feira, 30. O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque (Samae) realiza uma intervenção programada na rede de distribuição de água.

O serviço estava programado para quarta-feira, 29, mas foi adiado devido ao mau tempo. A região que mais deve ser afetada é rua Arnoldo Ristow, que está entre os bairros Zantão e Cedrinho.

Conforme o Samae, o serviço deve ser normalizado a partir das 12h.

