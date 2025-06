Moradores reclamam de desnível em rua do Nova Brasília, em Brusque: “situação de seis meses”

Moradores da rua NB-011, no bairro Nova Brasília, em Brusque, entraram em contato com o jornal O Município para relatar um desnível na via que tem atrapalhado o tráfego de veículos. Imagens tiradas em janeiro de 2025 foram enviadas à reportagem.

“É uma situação que ocorre há seis meses. Já fizemos reclamações à Secretaria de Obras, mas nada foi feito. É um abandono”, afirma um morador.

Questionado, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, explicou que houve um rompimento de tubulação que está provocando o afundamento do asfalto. Ele informou que o conserto será incluído na programação da pasta e deve ser realizado na próxima semana.

Confira as fotos:

*Colaboração: Vitor Souza

