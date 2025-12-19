VÍDEO – Moradores reclamam de falta de manutenção em praça do loteamento Bruschal, em Brusque

Moradores do loteamento Bruschal, no bairro Souza Cruz, reclamam da falta de manutenção de uma praça localizada na rua Sebastião Buttchevitz. O espaço é bastante utilizado pela comunidade, especialmente por contar com uma pista de bicicleta, que costuma ficar movimentada aos fins de semana.

Além da pista, a praça possui uma quadra de vôlei de areia, frequentada por bastante pessoas, principalmente aos sábados e domingos. No entanto, usuários apontam que a estrutura apresenta problemas, como falta de manutenção e desgaste dos equipamentos.

O parquinho infantil é outro ponto de preocupação. A preocupação dos moradores é em relação à segurança das estruturas. No local, crianças descem pelo escorregador e caem diretamente sobre brita, já que não há areia ou outro material apropriado para amortecer quedas.

Além disso, o mato no local, apesar de não estar excessivamente alto, dificulta o uso do espaço e contribui para a sensação de abandono. Mesmo assim, crianças continuam frequentando o local para brincar.

Segundo os moradores, parte da manutenção básica é feita pela própria comunidade, dentro do que é possível, para manter a praça minimamente funcional. A área é utilizada por pessoas de diversos bairros.

A situação já foi levada a vereadores e ao poder público, mas, conforme os relatos, não houve retorno. Há cerca de dois anos, os moradores afirmam ouvir as mesmas respostas, de que o pedido estaria “na pasta da Secretaria de Obras” ou “na fila de atendimento”, sem que as melhorias saiam do papel.

Posicionamento da prefeitura

O jornal O Município entrou em contato com o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, para questionar a situação da praça. De acordo com ele, a informação de que o local estaria há dois anos sem manutenção não procede. O secretário afirmou que a praça recebe manutenção periódica e que já existe um cronograma previsto para novos serviços, como roçada e limpeza, além de plantão com a equipe responsável.

Segundo Ivan, mesmo com a manutenção regular, a secretaria irá solicitar uma nova verificação no local para identificar possíveis necessidades pontuais. Caso sejam constatados problemas, como a necessidade de reparos em brinquedos ou ajustes na área de recreação, as providências serão incluídas no planejamento. Ele também mencionou que, se necessário, poderá ser feita a substituição da brita por pó de brita ou areia.

“Não procede a informação de dois anos sem manutenção. A praça recebe cuidados, temos várias áreas desse tipo na cidade e pode acontecer de surgir alguma demanda pontual. Vou pedir para a equipe verificar a situação e, se houver necessidade, vamos programar a manutenção, a limpeza e a roçada do local”, explicou o secretário.

Confira o vídeo:

