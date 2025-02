Moradores reclamam de fios soltos em rua do Rio Branco, em Brusque

Os moradores da rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco, entraram em contato com o jornal O Município para expor diversos fios soltos. As imagens foram recebidas na manhã da quarta-feira, 12.

Os moradores afirmam que os fios que estavam no chão foram destruídos pelos veículos que passavam pela via, e que um caminhão com excesso de altura também teria arrebentado um fio.

Operação Limpa Postes

Questionado, o Procon afirmou, na manhã desta quinta-feira, 13, ter conhecimento da situação e acionou as empresas responsáveis para a retirada. Um prazo das ações não foi informado.

