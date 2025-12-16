Moradores relatam falta de energia na manhã desta terça-feira, em Brusque

Moradores de Brusque relatam que estão sem abastecimento de energia na manhã desta terça-feira, 16.

Segundo relatos, unidades consumidoras nas regiões do Azambuja, Travessa Lagoa Dourada, Limoeiro e Loteamento Bruschal seguem com problemas de abastecimento mais de nove horas após o temporal que atingiu a cidade.

O temporal com raios e vendaval foi registrado por volta de 21h45 na segunda-feira, 15, e durou cerca de 20 minutos. Às 21h48, o sistema de monitoramento da Celesc registrava mais de 14 mil unidades sem energia na cidade.

Às 7h20 desta terça-feira, o sistema de monitoramento da Celesc não registra nenhuma unidade sem energia, apesar dos relatos de moradores.

Posicionamento da Celesc

De acordo com a Celesc, a companhia tem 51 chamados em Brusque para resolver problemas pontuais ainda devido a reflexos da tempestade, que derrubou vegetação e afetou transformadores. Botuverá e Guabiruba ainda tem cerca de 50 registros de problema de abastecimento.

A equipe de plantão da Celesc e mais três equipes extras estão mobilizadas para resolver os problemas até o início da tarde. A orientação é que os moradores afetados entrem em contato com a companhia via 0800 048 0120 ou abram chamados no site.

