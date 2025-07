VÍDEO – Moradores relatam insegurança em voltar para casa após queda de trator em Brusque

A Prefeitura de Brusque atualizou o estado de saúde da jovem tratorista Ana Clara Araújo, vítima da queda do trator no bairro Zantão, em Brusque, ocorrido na tarde de terça-feira, 15. Ela está bem e fora de perigo. Por outro lado, moradores relataram insegurança em voltar para casa após serviço com tratores ser retomado no local.

O trator agrícola que caiu do barranco já foi retirado do local. Funcionários da prefeitura estiveram no local ainda na tarde de terça-feira, 15, com um guindaste para retirar o maquinário.

De acordo com Mateus Borille e Maria Vitória Dias, proprietários da casa, tratores seguem trabalhando no terreno de cima, que é particular. Em contato com o proprietário do terreno da parte de cima, ele explicou que funcionários estavam arando o local, no momento do ocorrido. O intuito era de que houvesse a intervenção dos tratores no terreno para que fosse possível plantar alimentos na área.

Insegurança após queda de trator

Mateus e Maria agora questionam a falta de proteção no topo do barranco, na direção das casas, após o acidente. “Estamos bem, só um pouco preocupados, mas poderiam ter colocado uma proteção ali. Porque até os vizinhos do lado já estão querendo entrar em contato com a prefeitura para perguntar e falar por que eles estão mexendo mais”.

Conforme a família, eles não retornarão para a casa enquanto os maquinários estiverem trabalhando no topo do barranco. Aos moradores, o Corpo de Bombeiros informou que, por parte da companhia, não houve necessidade de interditar o local.

“O que aconteceu foi uma interdição da parte dos bombeiros só para fazer a retirada da moça, que estava ferida, e do trator, que estava caído em cima dos dois terrenos. Porém, a gente precisa estar seguro para voltar para casa. Não tem como a gente ficar ali enquanto eles estão trabalhando lá em cima, sem nenhuma barreira para proteger o trator de vir para baixo. A gente fica muito inseguro”, disseram.

Mateus finalizou mencionando que “enviou mensagens” para o dono da propriedade para buscar novas alternativas.

Fato isolado

Em contato com o proprietário do local, ele informou que nenhum morador o procurou para falar sobre a instalação de uma proteção no terreno e que não há nenhuma possibilidade de que seja colocada alguma proteção.

De acordo com ele, a construtora do loteamento da parte de baixo do barranco fez a escavação de forma reta e dentro de parte do terreno do homem. “Ele até fez um muro, que até ficou bom para essa casinha, mas os outros foram feitos nas coxas”. E ressalta que o acidente foi um fato isolado. “Isso nunca aconteceu”.

“Minha mãe nasceu aqui, a mãe dela e o pai dela já morou aqui, então sem condições de fazer alguma coisa ali [no trecho onde o trator caiu], não há o que fazer. Se eles estão com medo lá embaixo, eles devem se mudar, eles deviam ter olhado antes de comprar. Eu não posso fazer nada, eu lavo as mãos”, finaliza.

Em contato com a Prefeitura de Brusque, a reportagem foi informada de que a jovem está fora de qualquer perigo. “Ela teve escoriações em um dos braços e na região da cabeça. Até o momento, a Prefeitura de Brusque não tomou conhecimento ou foi notificada de qualquer necessidade de indenização ao muro atingido pelo trator.

