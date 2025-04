Moradores relatam transtornos com a falta de água em Brusque: “situação é de miséria”

Moradores de diversos bairros de Brusque continuam enfrentando a falta de água. Recurso essencial para o dia a dia, a ausência do abastecimento tem gerado reclamações frequentes, principalmente pela dificuldade em realizar atividades básicas como tomar banho, cozinhar e se hidratar.

Outra forte reclamação da população diz respeito à data em que o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) informou que o desabastecimento poderia ocorrer. O anúncio foi feito apenas na noite de quinta-feira, 24, indicando que a falta de água poderia começar no domingo, 27.

No comunicado, a autarquia informou que algumas manobras para o redirecionamento do rio Itajaí-Mirim já haviam sido iniciadas, o que estava provocando uma diminuição na captação de água. “Por conta disso, algumas localidades já tiveram seu abastecimento prejudicado”, afirmou o Samae.

“Poderiam ter avisado com uma semana de antecedência. Assim, teríamos nos preparado. Explicar a situação para os moradores quando a água já estava faltando beira o inacreditável. Além da comunicação vergonhosa, ainda mentem. A água, que deveria ter voltado no domingo, nunca chegou. Já é terça-feira e nada foi resolvido”, desabafa Lucas, morador do bairro Dom Joaquim.

Segundo ele, o bairro está, de fato, sem água desde a última quinta-feira. Para conseguir realizar as atividades básicas com sua esposa e dois cachorros, o casal tem se deslocado até a casa da avó, no bairro Guarani.

“Ela tem um poço e estamos pegando água com galões. Com essa água conseguimos tomar banho, usar o banheiro e lavar roupas. A situação é de miséria. Acho que a prefeitura deveria ter avisado com mais antecedência. Explicar a situação só depois que a água acabou é um descaso”, reforça.

Sem banho e sem almoço

Renan, morador do bairro Nova Brasília, relata que não consegue cozinhar nem tomar banho. Para realizar tarefas básicas, precisou recorrer à casa de um familiar que mora no bairro Limoeiro. Douglas, morador do Águas Claras, vive a mesma situação desde a última sexta-feira.

“Lá consegui tomar banho e me alimentar. A região pertence a Itajaí, então não foi afetada pelo desabastecimento. Nesta terça-feira terei que almoçar fora, pois novamente não será possível cozinhar”, lamenta Renan.

Leandro, morador do Planalto, chama a atenção para a situação de muitas famílias em seu bairro, que estão passando por dificuldades nesse período de falta d’água.

“Muitos moradores aqui são de outras regiões do país e vivem de aluguel em casas sem caixa d’água. Como a tubulação é ligada direto à rede, essas residências não recebem uma gota sequer. Para piorar, como muitos não têm parentes na cidade, não têm a quem recorrer”, explica.

Para Leandro, o problema não seria tão grave se a comunicação tivesse sido feita com mais planejamento.

“O Samae poderia ter programado essa interrupção para um feriado prolongado, avisando com antecedência. A maioria das famílias têm crianças e bebês em casa. Imagina cuidar de um bebê sem nenhuma gota de água? Parece que o Samae não pensa como uma pessoa comum. É difícil até de explicar”, conclui.

O que diz o Samae

De acordo com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, os problemas registrados durante a substituição de bombas no setor de captação, localizado no bairro Guarani, foram solucionados na noite de segunda-feira, 28.

No entanto, a solução ainda não foi percebida por milhares de moradores da cidade. A expectativa é de que o fornecimento de água seja totalmente normalizado ao longo desta terça-feira, 29.

Enquanto isso, o Samae mantém caminhões-pipa em operação para atender, prioritariamente, escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e hospitais.

À medida que houver disponibilidade, residências com acesso facilitado também poderão ser abastecidas. Moradores que necessitarem do serviço devem entrar em contato pelo telefone (47) 3255-0500.

