A Moratta Empreendimentos Imobiliários completa nesta semana 28 anos de atuação em Brusque. Com uma trajetória marcada pela entrega de projetos no prazo e compromisso com a qualidade, a construtora se consolida como a mais tradicional da cidade, em um setor marcado pela chegada de novas empresas e lançamentos constantes.

Ao longo de quase três décadas, a construtora já executou mais de 68.000,00m² de área construída, entregando 15 empreendimentos e atendendo mais de 600 famílias.

Atualmente possui uma obra em construção, e mais dois lançamentos muito aguardados, um ainda para este ano, e outro já previsto para 2026.

Fundada por Hilário Zen, a Moratta nasceu com o propósito de entregar não apenas um imóvel, mas um lar, pois sabe que para muitos clientes, cada apartamento representa a realização de um sonho que vai além da compra de um bem material.

Autoridade no mercado

A solidez conquistada pela Moratta também se reflete nas certificações de qualidade. A empresa possui a ISO 9001:2015, que assegura uma gestão profissional de seus processos, e o PBQP-H, que atesta o cumprimento integral dos requisitos do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, ambos auditados anualmente por órgãos competentes.

Para o gestor de Engenharia da empresa, Daniel Appel Coelho, a confiança é o ponto central de cada negociação.

“É importante que o cliente visite nossas obras, e conheça o histórico da empresa, pois a compra de um imóvel na planta é uma decisão delicada, e exige que o cliente tenha segurança na hora de efetivar o negócio. Vejo muitas pessoas comprando imóveis pensando apenas no preço ou no valor da parcela, esquecendo do principal: a confiança que deve existir naquele que está vendendo. E esta confiança só é possível conhecendo a fundo a empresa com quem você está negociando”.

Apesar das dificuldades que o setor enfrenta com a economia atual, Daniel destaca que há espaço para adaptação.

“Acreditamos que a inovação e a criatividade, unindo compromisso com os prazos assumidos e a gestão eficiente dos recursos, nos manterão na vanguarda do mercado imobiliário local”.

A Moratta é uma empresa sólida e transparente, que participa de forma consciente do desenvolvimento da sociedade, idealizando e construindo empreendimentos que atendam às necessidades de Brusque e seus moradores, e segue no seu propósito maior, que é oferecer o que há de melhor no mercado imobiliário aos seus clientes.

Moratta Empreendimentos Imobiliários

Rua Rodrigues Alves, 50 – Becker Business – Salas 11B, 12B e 13B – Centro de Brusque