Morre aos 67 anos a empresária Iolanda Staack, da Aradefe Malhas

Morreu na manhã desta sexta-feira, 19, a empresária Iolanda Vargas Staack, aos 67 anos. Esposa de Ariberto Staack, o Beto, diretor da Aradefe Malhas, ela teve uma trajetória marcada pela atuação direta e prolongada na empresa, onde trabalhou por cerca de 30 anos.

O sepultamento ocorre nesta sexta-feira, 19, às 17h, no Cemitério Luterano do Centro, após velório na Capela do Centro.

Segundo apurou a reportagem, Iolanda gerenciou a Aradefe Malhas por várias décadas e foi um dos principais alicerces da empresa desde sua consolidação.

Ela estava afastada das atividades há cerca de dois anos, período em que enfrentava um câncer no fígado.

A Aradefe Malhas divulgou uma nota de pesar lamentando a morte de Iolanda. No comunicado, a empresa destacou o valor humano e profissional dela e a contribuição fundamental para a construção da empresa ao lado do marido.

“Foi uma pessoa de grande valor humano e profissional, que contribuiu de forma fundamental para a construção da empresa, deixando um legado de ética, dedicação e respeito, que permanecerá vivo em nossa história”.

Iolanda nasceu em Tijucas, mas foi registrada em Brusque. Ela deixa o marido, dois filhos e um neto.

