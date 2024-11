Morre aos 77 anos, o Padre Sérgio Giacomelli, em Brusque

Morreu na manhã deste sábado, 2, o Padre Sérgio Giacomelli, aos 77 anos. Atualmente, ele era Vigário Paroquial da paróquia Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque.



O velório será no Hall do Teatro do Seminário de Azambuja. A missa será neste domingo, 3, às 10h30, no Santuário Nossa Senhora de Azambuja, com sepultamento em seguida no Parque da Saudade, também em Azambuja, Brusque.

Nota do Santuário de Azambuja

É com profundo pesar que o Santuário de Azambuja comunica o falecimento do Pe. Sérgio Giacomelli , ocorrido hoje (02/11), aos 77 anos. Pe. Sérgio dedicou sua vida ao serviço da Igreja e da comunidade, guiando com amor e fé muitos fiéis ao longo de sua missão.

O velório acontecerá na sala em frente ao teatro de Azambuja. A missa de corpo presente será realizada no dia 03/11/2024 às 10h30 no Santuário de Azambuja.

Nossos pensamentos e orações estão com sua família, amigos e todos aqueles que foram tocados por sua vida e ensinamentos.

Padre Sérgio Giacomelli

Natural de Lontras, o Padre Sérgio teve uma trajetória significativa na sua atuação pastoral, começando como Vigário Cooperador na Paróquia São João Evangelista em Biguaçu, Santa Catarina, em 1976. Em 1978, assumiu como Pároco da Paróquia Sant’Ana em Canelinha e, posteriormente, foi Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Fazenda, Itajaí, até 1981. Em 1990, tornou-se Vigário Paroquial da Paróquia São Francisco Xavier em Monte Verde, Florianópolis.

Entre 1992 e 2002, Pe. Sérgio passou um período em missão fora de Santa Catarina, atuando como Pároco na Diocese de Ruy Barbosa, em Pintadas, na Bahia. Após retornar, em 2003, foi Pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus em Major Gercino, e, em 2005, ocupou a função de Vigário Paroquial da Paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos em Porto Belo. Em dezembro do mesmo ano, tornou-se Pároco da Paróquia São Cristóvão em Cordeiros, Itajaí.

Seguindo sua trajetória em Santa Catarina, em 2007, Pe. Sérgio passou a ser Pároco da Paróquia São José e Santa Rita de Cássia, no Jardim Atlântico, Florianópolis. Em 2009, foi nomeado Representante da Comarca do Estreito no Conselho Presbiteral da Arquidiocese e também membro do Colégio de Consultores da Arquidiocese.

A partir de 2014, voltou a servir na Paróquia São João Evangelista em Biguaçu como Vigário Paroquial, além de ser responsável pelo inventário móvel da Arquidiocese. Em 2015, assumiu o cargo de Vigário Paroquial na Paróquia Santa Cruz em Areias, São José, e em 2016, na Paróquia Nossa Senhora de Azambuja em Brusque.

