Morre aos 82 anos, em Balneário Camboriú, o ex-juiz federal, Péricles Prade

O ex-juiz federal e escritor Péricles Prade, de 82 anos, morreu nesta quinta-feira, 16, por uma parada cardíaca em um hospital de Balneário Camboriú. Péricles estava lutando contra a leucemia há quatro anos.

O horário de velório e sepultamento não foi divulgado, porém acontecerá em Florianópolis. Natural de Rio do Cedros, no Médio Vale, Péricles deixa cinco filhos e a esposa enlutados. “Quanta tristeza nessa hora, o querido amigo e confrade Péricles Prade acaba de nos deixar… Santa Catarina perde um grande humanista e um dos seus mais notáveis intelectuais”, relatou uma amiga.

Sobre o escritor

Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi juiz federal e professor em Santa Catarina e São Paulo. Depois, deixou o ofício público para se dedicar à vida de advogado.

Respeitado, Péricles foi palestrante em vários congressos no Estado, no país e no exterior. Membro da Academia Catarinense de Letras e Academia Brasileira de História, Péricles deixa um importante legado sobre Direito, Filosofia, História, Sociologia e Literatura a Santa Catarina.

