Morre aos 97 anos Colombo Salles, ex-governador de Santa Catarina

O ex-governador Colombo Machado Salles morreu nesta terça-feira, 14. A morte foi confirmada pelo Governo de Santa Catarina e foi decretado luto de três dias. Ele foi governador do Estado entre 1971 e 1975.

Colombo era natural de Laguna e deixa enlutados a mulher Dayse Werner Salles e três filhos: Marcelo, Bertoldo e Maria José Salles. Ele morreu no Imperial Hospital de Caridade, em Florianópolis. Não foi divulgado o local e o horário do sepultamento do ex-governador.

Nas redes sociais, o governador Jorginho Mello prestou as homenagens. “Recebi com tristeza a notícia do falecimento do ex-governador Colombo Machado Salles, aos 97 anos. Salles foi um bom sujeito e um homem de grande espírito público. Sua contribuição para nosso estado deixa um legado que perdurará na história. Decretamos luto oficial de três dias em sua memória. Que Deus conforte a família nesse momento difícil”, disse.

Leia também:



1. Últimas notícias sobre as chuvas na região

2. Acompanhe atualização do volume de chuva em bairros de Brusque

3. Cota de enchente em Brusque: veja como consultar o nível da sua rua

4. Acompanhe em tempo real nível do rio Itajaí-Mirim em Vidal Ramos

5. Saiba em qual nível o rio Itajaí-Mirim transborda em Brusque, Botuverá e Vidal Ramos

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: