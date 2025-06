Morre ator Francisco Cuoco, aos 91 anos, ícone da TV brasileira

Francisco Cuoco, um dos grandes galãs da história da televisão brasileira, faleceu aos 91 anos, nesta quinta-feira, 19. O ator ficou conhecido pelos personagens icônicos em novelas como Pecado Capital, O Astro, Selva de Pedro e O Sétimo Sentido.

Ele estava internado há cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde permaneceu sedado durante todo o período. A informação foi confirmada por familiares, que não divulgaram a causa da morte. Cuoco deixa três filhos, Tatiana, Rodrigo e Diogo, e netos.

Nascido em 1933, no bairro do Brás, em São Paulo, Francisco Cuoco veio de uma família simples e começou a trabalhar ainda jovem, ajudando o pai na feira. Na década de 1950, decidiu se dedicar às artes cênicas e ingressou na Escola de Arte Dramática (EAD), atual EAD da USP, onde iniciou sua formação como ator.

Embora tenha construído uma sólida carreira também no teatro e no cinema, foi na televisão que Cuoco se tornou um dos rostos mais conhecidos do país. Ao longo de décadas, marcou gerações com personagens de voz rouca, olhar intenso e grande carisma, se consolidando como um dos protagonistas mais emblemáticos da era de ouro da TV brasileira.