Morre Celso Bruns, um dos proprietários do Açougue Bruns, em Brusque
Despedida ocorre neste domingo, na capela mortuária do Centro
O tradicional Açougue Bruns comunicou neste domingo, 30, o falecimento de Celso Bruns, um de seus proprietários.
A despedida de Celso ocorre neste domingo, desde as 13h30, na capela mortuária do Centro, em Brusque.
Em respeito ao luto da família, o estabelecimento informou que permanecerá fechado nesta segunda-feira, 1.
O açougue da família foi fundado pelo pai de Celso, Germano Bruns, que trabalhava na Renaux, foi o fundador do açougue. Ele começou a trabalhar no açougue da empresa, que fornecia carne para os funcionários.
Depois de um tempo, ele saiu e, com a experiência que adquiriu, abriu seu próprio negócio. Por algum tempo, eles tinham inclusive o próprio abatedouro.
A Renaux acabou fechando o açougue alguns anos depois e fez um contrato com alguns açougues, incluindo o Bruns, para fornecer as carnes para os funcionários.
Com isso, a família deu continuidade ao negócio até os dias de hoje.
