Morre idoso que se feriu após carro cair de barranco em Botuverá

Morreu na terça-feira, 2, Norival José Maestri, o motorista de 75 anos que havia se ferido no acidente registrado em 17 de outubro, na rodovia Pedro Merizio, no bairro Pedras Grandes, em Botuverá.

Segundo informações apuradas pela reportagem do jornal O Município na manhã desta quarta-feira, 3, Norival faleceu no Hospital Azambuja.

O velório ocorre a partir das 17h desta quarta-feira, 3, na capela do Centro de Botuverá. Ele era divorciado e deixa uma filha.

O acidente

O acidente ocorreu por volta das 10h40 daquele dia e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu.

O HB20S branco, conduzido por Norival, saiu da pista e caiu em uma ribanceira, parando tombado entre placas de energia solar instaladas às margens da rodovia.

O passageiro, de 41 anos, conseguiu sair sozinho do veículo. Ele estava consciente, orientado e sem ferimentos aparentes, recusando atendimento hospitalar.

Já Norival ficou preso no interior do automóvel e sofreu um corte na mão direita, ferimentos na cabeça e escoriações no rosto e no pescoço.

As equipes precisaram de apoio de outras viaturas para a retirada da vítima. Após o resgate, ele foi estabilizado e levado ao Hospital Azambuja pelo Samu.

As circunstâncias da saída de pista não foram detalhadas pelas equipes que atenderam a ocorrência.

